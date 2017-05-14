Монтейру и Беннани выиграли гонки WTCC в Венгрии

Тьяго Монтейру стал победителем первой гонки WTCC в Венгии. Второе место занял Том Чилтон, тройку лидеров замкнул Роб Хафф. Пилоты «Лады Веста» Ян Эрлаше и Кевин Глисон завершили гонку на восьмом и 12-м месте соответственно.

WTCC. Венгрия. Первая гонка.

1. Тьяго Монтейру (Honda Racing Team JAS)

2. Том Чилтон (Sebastien Loeb Racing) +0,768

3. Роб Хафф (All-Inkl.com Munnich Motorsport) +2,296

4. Нестор Жиролами (Polestar Cyan Racing) +4,537

5. Ник Катсбург (Polestar Cyan Racing) +5,221

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8. Ян Эрлаше (RC Motorsport) +13,183

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12.Кевин Глисон (RC Motorsport) +38,808

Во второй гонке лучшим стал Меди Беннани, второе место занял Ник Катсбург, а третья позиция досталась Тому Чилтону, пилоты «Лада Весты», повторили результат первой гонки.

WTCC. Венгрия. Вторая гонка.

1. Меди Беннани (Sebastien Loeb Racing)

2. Ник Катсбург (Polestar Cyan Racing)

3. Том Чилтон (Sebastien Loeb Racing)

4. Норберт Мичелис ( Honda Racing Team JAS)

5. Тьяго Монтейру (Honda Racing Team JAS)

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8. Ян Эрлаше (RC Motorsport)

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12.Кевин Глисон (RC Motorsport).