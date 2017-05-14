Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кадыров: в Грозном было много лихачей, но мы их загнали на трек

14 мая 2017, воскресенье. 16:50. Авто

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о первом этапе Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ), который проходит на автодроме «Крепость Грозная».

«Меня впечатлил первый этап СМП РСКГ. К нам приехало очень много спортсменов и зрителей, больше 80 гонщиков примут участие в гонках в Грозном. Благодаря новому автодрому «Крепость Грозная» к нам приезжают поклонники автоспорта и болельщики. Это один из хороших туристических маршрутов. Для нас развитие туристического направления является приоритетом, мы делаем на это упор.

Автоспорт для Чеченской Республики – новое начинание, которое развивается очень активно. У нас есть отличная команда, местные болельщики и сильные соперники. Очень много людей в Чечне заинтересовались автоспортом. Было много лихачей в Грозном, но мы их загнали на трек. Пусть приезжают и показывают своё умение, а на дорогах должны главенствовать закон и порядок. Я тоже любитель поездить быстро и приезжаю на автодром, чтобы получить свою дозу адреналина.

В «Крепость Грозная» все будут приезжать за драйвом и удовольствием. Сегодня я посмотрел на машины, гонщиков и самое главное – сами гонки. Получил заряд энергии. Приглашаю всех – приезжайте в Грозный. Спортсменам нравится к нам приезжать. Каждый год они устанавливают новые рекорды», — передаёт слова Кадырова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Рамзан Кадыров РСКГ
Новости. Авто
14 мая 2017, воскресенье
17:41 Риккардо: «Ред Булл» повезло, что Боттас остановился
17:25 Феттель: жаль, что Хэмилтон обошёл меня, но это была отличная гонка
17:25 Арривабене: Феттель потерял время за Боттасом и из-за виртуального сейфти-кара
17:16 Хэмилтон: борьба с Феттелем? Такими гонки и должны быть
17:07 Феттель сохранил лидерство в зачёте Формулы-1, Квят — 15-й
17:03 Феттель признан гонщиком дня на Гран-при Испании
17:01 Авария Райкконена и Ферстаппена, сход Боттаса – в фотообзоре Гран-при Испании
16:50 Кадыров: в Грозном было много лихачей, но мы их загнали на трек
16:49 Хэмилтон — победитель Гран-при Испании Формулы-1, Квят — девятый
16:01 Стрельникова: Russian Time изучит проблему Маркелова со сцеплением
15:47 Монтейру и Беннани выиграли гонки WTCC в Венгрии
15:40 Булье: Вандорну нужно изменить свой стиль пилотажа
15:34 Маркелов: на старте было ощущение, что сцепление сгорело
15:22 Биндер — победитель второй гонки Формулы V8 3.5 в Монце, Исаакян — пятый
14:45 Алонсо: у меня нет сожалений о том, что я пропущу Гран-при Монако
14:17 Кадыров: мы воспитаем классных гонщиков, которые прославят Россию
13:56 З. Браун: у «Макларена» есть 9-10 гонок, чтобы сохранить Алонсо в команде
13:14 Мацусита — победитель второй гонки Формулы-2 в Испании, Маркелов — девятый
13:11 Лауда: почему мы должны помогать «Хонде»?
12:31 В «Рено» не намерены подписывать контракт с Алонсо
11:52 Булье: спасибо «Хонде» за небольшие, но полезные обновления
11:00 Формула-1. Гран-при Испании. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:00
10:55 Риккардо: не удивлён тем, что Ферстаппен опередил меня в квалификации
10:19 Серьёзная авария на гонке NASCAR в Канзасе: Алмирола госпитализирован
09:52 Труэкс-младший выиграл гонку NASCAR в Канзас-Сити
09:00 Формула-2. Текстовая трансляция второй гонки в Барселоне
01:13 Пауэр — победитель гонки IndyCar в Индианаполисе, Алёшин — 18-й
00:19 Вандорн: не могу объяснить, куда пропала скорость болида
13 мая 2017, суббота
23:51 Гьотто: машина Russian Time вела себя отлично, хороший результат
23:51 Маркелов: стартую в воскресенье с поул-позишн, надеюсь, наберу много очков
23:32 Хасегава: не уверен, что обновление двигателя будет готово к Гран-при Канады
23:11 Райкконен: я делал ошибки, мне не удался хороший круг
22:40 Алонсо: с точки зрения шасси мы можем быть сразу за «Феррари» и «Мерседесом»
21:53 Стролл: я отстал от Массы всего на 0,3 секунды, не так уж и плохо
21:02 Грожан: большая проблема в том, что машина не реагирует так, как мне хотелось бы
20:55 Магнуссен: обидно, когда до третьего сегмента не хватает совсем чуть-чуть
20:55 Палмер: нам нужно понять, почему мы потеряли в скорости
20:41 Хюлькенберг: погода повлияла на наше выступление
20:17 Квят: в квалификации я не вёл машину, она ехала сама по себе
20:06 Окон: потерял три десятые секунды из-за того, что не открылось DRS
20:05 Перес: доволен восьмым местом, но немного расстроен, что проиграл Алонсо
19:57 Роб Хафф — победитель квалификации WTCC на этапе в Венгрии
19:42 Ферстаппен: сегодня у меня была лучшая машина за весь сезон
19:27 Ки: «Торо Россо» нужно понять, что же так плохо повлияло на Квята в квалификации
19:14 Масса: в квалификации мне мешал перегрев шин, особенно в третьем сегменте
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сможет ли Боттас и дальше опережать Хэмилтона по ходу сезона?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+