Кадыров: в Грозном было много лихачей, но мы их загнали на трек

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о первом этапе Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ), который проходит на автодроме «Крепость Грозная».

«Меня впечатлил первый этап СМП РСКГ. К нам приехало очень много спортсменов и зрителей, больше 80 гонщиков примут участие в гонках в Грозном. Благодаря новому автодрому «Крепость Грозная» к нам приезжают поклонники автоспорта и болельщики. Это один из хороших туристических маршрутов. Для нас развитие туристического направления является приоритетом, мы делаем на это упор.

Автоспорт для Чеченской Республики – новое начинание, которое развивается очень активно. У нас есть отличная команда, местные болельщики и сильные соперники. Очень много людей в Чечне заинтересовались автоспортом. Было много лихачей в Грозном, но мы их загнали на трек. Пусть приезжают и показывают своё умение, а на дорогах должны главенствовать закон и порядок. Я тоже любитель поездить быстро и приезжаю на автодром, чтобы получить свою дозу адреналина.

В «Крепость Грозная» все будут приезжать за драйвом и удовольствием. Сегодня я посмотрел на машины, гонщиков и самое главное – сами гонки. Получил заряд энергии. Приглашаю всех – приезжайте в Грозный. Спортсменам нравится к нам приезжать. Каждый год они устанавливают новые рекорды», — передаёт слова Кадырова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.