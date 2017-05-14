Арривабене: Феттель потерял время за Боттасом и из-за виртуального сейфти-кара

Руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене объяснил поражение Себастьяна Феттеля в борьбе с Льюисом Хэмилтоном за победу в Испании тем, что немцу не повезло во время его отрезка на «софте». Феттель заканчивал гонку на «медиуме», а британец только в конце перешёл на «софт».

«Всё дело в шинах. Когда ты на „софте“, то создаёшь определённый задел. Себ потерял немного времени, сначала оставаясь за Боттасом, а затем из-за виртуального сейфти-кара, но таковы уж гонки. Нам надо принять этот результат, а в следующий раз постараться выступить лучше», — приводит слова Арривабене Sky Sports.