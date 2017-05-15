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Хэмилтон: Феттель был зол из-за финиша на втором месте

15 мая 2017, понедельник. 15:36. Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что гонщик «Феррари» Себастьян Феттель был зол после финиша на втором месте в гонке Гран-при Испании. Феттелю удался хороший старт и на протяжении большей части гонки он лидировал.

«Я чувствовал, что он злится, и он сам сказал, что злится. Он проводил потрясающую гонку, и я могу понять его чувства. Мы никогда не будем счастливы, финишируя на втором месте. И я был бы обеспокоен, если бы он был рад этому. Это не то, ради чего мы живём», — цитирует Хэмилтона Fox Sports Asia.

Источник: Fox Sports Asia Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Феррари Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Испании
Новости. Авто
15 мая 2017, понедельник
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20:34 Сайнс-младший: ситуация отчаянная — «Заубер» быстрее «Торо Россо» на прямых
20:14 Хюлькенберг: «Рено» предстоит ещё поработать, чтобы обойти ближайших соперников
20:13 Алонсо: даже без аварии не хватило бы темпа, чтобы попасть в очки
19:53 Хэмилтон: у нас с Феттелем была самая ядрёная борьба, какую могу вспомнить
19:51 «Форс Индия» нарушила правила ФИА по написанию номеров и фамилий гонщиков
19:25 Тост: трасса в Монако подойдёт «Торо Россо» так же хорошо, как испанская
19:15 Квят: я горжусь собой и инженерами «Торо Россо», наслаждался каждым кругом гонки
19:09 Сайнс-младший: я всю гонку атаковал и был быстрее тех, кто впереди
19:00 Райкконен: меня ударили, и я потерял контроль над машиной. Что я мог поделать?
18:58 Окон: я постоянно тружусь, а это ключ к успеху, если тебе не хватает опыта
18:56 Петров: в Грозном гонки всегда проходят на высшем уровне
18:39 Перес: это был невероятный день для «Форс Индия»
18:34 Кальтенборн: Верляйн показал свой характер
18:19 Ферстаппен: если бы Боттас не задел Райкконена, нам всем хватило бы места
18:19 Масса: я так расстроен, «Уильямс» мог стать четвёртым, но потерял много очков
18:16 Боттас: мотор не мог выдержать ещё одну гонку
18:05 Вольф: состоялось ли возвращение Хэмилтона? Он никогда и не уходил
18:03 Вандорн оштрафован на три места на старте в Монако за аварию с Массой
17:41 Риккардо: «Ред Булл» повезло, что Боттас остановился
17:25 Феттель: жаль, что Хэмилтон обошёл меня, но это была отличная гонка
17:25 Арривабене: Феттель потерял время за Боттасом и из-за виртуального сейфти-кара
17:16 Хэмилтон: борьба с Феттелем? Такими гонки и должны быть
17:07 Феттель сохранил лидерство в зачёте Формулы-1, Квят — 15-й
17:03 Феттель признан гонщиком дня на Гран-при Испании
17:01 Авария Райкконена и Ферстаппена, сход Боттаса – в фотообзоре Гран-при Испании
16:50 Кадыров: в Грозном было много лихачей, но мы их загнали на трек
16:49 Хэмилтон — победитель Гран-при Испании Формулы-1, Квят — девятый
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Сможет ли Боттас и дальше опережать Хэмилтона по ходу сезона?
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361 (13%)
Нет, Льюис отыграется и будет иметь преимущество
1235 (44%)
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1238 (44%)
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