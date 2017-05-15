Хэмилтон: Феттель был зол из-за финиша на втором месте

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что гонщик «Феррари» Себастьян Феттель был зол после финиша на втором месте в гонке Гран-при Испании. Феттелю удался хороший старт и на протяжении большей части гонки он лидировал.

«Я чувствовал, что он злится, и он сам сказал, что злится. Он проводил потрясающую гонку, и я могу понять его чувства. Мы никогда не будем счастливы, финишируя на втором месте. И я был бы обеспокоен, если бы он был рад этому. Это не то, ради чего мы живём», — цитирует Хэмилтона Fox Sports Asia.