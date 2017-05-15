Алонсо стал лучшим на тестах новичков «Инди 500»

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо показал лучшее время на тестах новичков перед гонкой IndyCar «500 миль Индианаполиса». Испанец проехал круг за 40,6074 секунды, его скорость составила 221,634 мили в час.

Второй результат среди новичков показал соотечественник Алонсо Ориоль Сервиа со скоростью 220,759 мили в час, третьим стал Эд Джонс, его скорость на круге - 219.288.

На «500 миль Индианаполиса» Алонсо выступит в команде «Андретти». Ради этой гонки испанец пропустит Гран-при Монако Формулы-1.