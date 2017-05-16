Алонсо остался доволен результатами первой тренировки «Инди 500»

Фернандо Алонсо поделился впечатлениями после первой свободной практики «Индианаполиса 500». По итогам практики Алонсо показал лучшее время среди новичков и 19-й результат в абсолюте.

«Я был немного обеспокоен температурой, потому что сегодня было намного жарче, чем на тестах, которые мы проводили здесь 3 мая. Но автомобиль работал столь же хорошо, как и на тестах, и я смог внести некоторые изменения в настройки, не потеряв в скорости машины.

Всё проходило очень гладко. Лишь в последние полчаса у нас были проблемы с задней подвеской, и мы не смогли завершить программу, которую запланировали на конец дня в трафике. Поэтому мы пропустили эту часть. Я более доволен, чем в первый день за рулём этой машины, потому что смог прочувствовать изменения в настройках.

Но мы не очень много практиковались в пилотировании в трафике, так что мне ещё нужно поработать над этим в ближайшие пару дней. Но я проехал два или три круга позади некоторых автомобилей, выезжавших с пит-лейн, и это было довольно весело», — приводит слова Алонсо Yahoo! Sports.