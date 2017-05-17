Пауэр — лучший на второй тренировке «Инди-500», Алёшин — 7-й, Алонсо — 24-й

В Индианаполисе состоялась вторая свободная практика перед гонкой «Инди 500», по итогам которой лучшее время на круге показал Уилл Пауэр. Вторым по итогам сессии стал Элио Кастроневес, а замкнул первую тройку Гэбби Чавес.
Российский гонщик Михаил Алёшин показал на тренировке седьмое время, а пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо стал 24-м.
IndyCar. «Индианаполис 500». 16 мая. Вторая тренировка.
1. Уилл Пауэр — 00:40.0613
2. Элио Кастроневес +0.0658
3. Гэбби Чавес +0.1189
4. Райан Хантер-Рэй +0.1244
5. Сейдж Карам +0.1817
6. Такума Сато +0.1971
7. Михаил Алёшин +0.2123
8. Симон Пажено +0.2216
9. Джей Ар Хильдебранд +0.2339
10. Джозеф Ньюгарден +0.2692
…
16. Себастьен Бурде +0.4339
…
21. Хуан-Пабло Монтойя +0.4339
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24. Фернандо Алонсо +0.4339