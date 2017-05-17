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Пауэр — лучший на второй тренировке «Инди-500», Алёшин — 7-й, Алонсо — 24-й

17 мая 2017, среда. 09:18. Авто

В Индианаполисе состоялась вторая свободная практика перед гонкой «Инди 500», по итогам которой лучшее время на круге показал Уилл Пауэр. Вторым по итогам сессии стал Элио Кастроневес, а замкнул первую тройку Гэбби Чавес.

Российский гонщик Михаил Алёшин показал на тренировке седьмое время, а пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо стал 24-м.

IndyCar. «Индианаполис 500». 16 мая. Вторая тренировка.

1. Уилл Пауэр — 00:40.0613

2. Элио Кастроневес +0.0658

3. Гэбби Чавес +0.1189

4. Райан Хантер-Рэй +0.1244

5. Сейдж Карам +0.1817

6. Такума Сато +0.1971

7. Михаил Алёшин +0.2123

8. Симон Пажено +0.2216

9. Джей Ар Хильдебранд +0.2339

10. Джозеф Ньюгарден +0.2692

16. Себастьен Бурде +0.4339

21. Хуан-Пабло Монтойя +0.4339

24. Фернандо Алонсо +0.4339

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Михаил Алёшин Себастьен Бурде Фернандо Алонсо Хуан Пабло Монтойя IndyCar
Новости. Авто
17 мая 2017, среда
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