Хэйден госпитализирован с травмой головы после тяжёлой аварии

Чемпион MotoGP 2006 года Ники Хэйден госпитализирован с тяжёлыми травмами груди и головы. 35-летний американец попал в аварию, когда тренировался в Италии. Хэйден на своём мотоцикле столкнулся с автомобилем. В результате аварии у машины разбито лобовое стекло, подробности повреждений гонщика пока неизвестны. Сейчас Хэйден находится в больнице Римини, сообщает Rimini Today.

Хэйден завершил основную карьеру в MotoGP в 2015 году, в прошлом сезоне он принял участие в двух гонках. С 2016 года американец выступает в чемпионате мира по супербайку.