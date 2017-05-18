Сордо — лучший на шейкдауне Ралли Португалии, Лёб — второй

Гонщик «Хёндэ» Дани Сордо стал лучшим на шейкдауне Ралли Португалии WRC. Второе время показал четырёхкратный чемпион серии Себастьен Лёб из команды «М-Спорт». Третьим стал Яри-Матти Латвала на «Тойоте».
WRC. Ралли Португалии. Шейкдаун
1. Дани Сордо («Хёндэ») — 3:06.9
2. Себастьен Лёб («М-Спорт») +0.1
3. Яри-Матти Латвала («Тойота») +0.2
4. Крис Мик («Ситроен») +0.3
5. Элфин Эванс («М-Спорт») +0.6
6. Мадс Остебрг («Жипокар») +0.8
7. Отт Тянак («М-Спорт») +0.9
8. Тьери Нёвиль («Хёндэ») +1.2
9. Юхо Хяннинен («Тойота») +1.4
10. Хэйден Пэддон («Хёндэ») +1.8.