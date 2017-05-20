Буэми — победитель гонки Формулы-E в Париже

Гонщик Себастьен Буэми стал победителем этапа Формулы-E во Франции. Второе место занял Хосе Мария Лопес, замкнул тройку лидеров Ник Хайдфельд.

Формула-E. Париж. Гонка

1. Себастьен Буэми (Renault eDams)

2. Хосе Мария Лопес (Virgin) +0,707

3. Ник Хайдфельд (Mahindra Racing) +2,043

4. Феликс Розенквист (Mahindra) +2,621

5. Николя Прост (Renault eDams) +3,521

6. Робин Фряйнс (Andretti) +3,999

7. Нельсон Пике-младший (China Racing) +32,420

8. Том Дильман (Venturi) +32,929

9. Митч Эванс (Jaguar) +33,369

10. Стефан Сарразен (Venturi) +34,051

11. Оливер Тёрви (Nextev)

12.Эстебан Гутьеррес (Techeetah)

13.Даниэль Абт (Audi Sport Team Abt)

14. Майк Конвей (Dragon Racing)

15. Адам Кэрролл (Jaguar)

16.Сэм Бёрд (Jaguar)

17. Лукас ди Грасси (Audi Sport Team Abt) — не финишировал

18. Жером Д’Амброзио (Dragon Racing) — не финишировал

19. Жан-Эрик Вернь (Techeetah) — не финишировал

20. Антонио Феликс да Кошту (Andretti) — не финишировал