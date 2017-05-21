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Лукашевич выиграл обе гонки 1-го этапа Кубка России Mitjet на «Сочи Автодроме»

21 мая 2017, воскресенье. 00:08. Авто

20 мая в Сочи состоялись две гонки 1-го этапа Кубка России Mitjet. На трассе «Сочи Автодрома» борьбу в двух зачётах (Pro и Semi-Pro) вели сразу 18 пилотов, установив рекорд в истории российской гоночной серии Mitjet по количеству машин на стартовой прямой.

Непрекращающийся дождь заставил руководителей гонки отправить пилотов на трассу вслед за машиной безопасности. Первые три круга темп задавала именно машина безопасности, после чего началось настоящее сражение. Иван Лукашевич, показывающий лучшее время в течение нескольких предстартовых тестовых дней, подтвердил свой статус фаворита и привёз на финише ближайшему сопернику в лице Алексея Карачева больше пяти секунд.

Правило реверсивной решётки до предела обострило интригу на старте второй гонки. После первого же поворота в лидеры выбился прошлогодний обладатель Кубка России Mitjet Дмитрий Гвазава. Но всё же через несколько кругов борьбу за победу вновь повели между собой Иван Лукашевич и Алексей Карачев. После трёх неудачных попыток обгона Лукашевич всё-таки смог обогнать Карачева и финишировал первым. Первая тройка повторилась: на третью ступень пьедестала почёта поднялся Василий Грязин.

I этап Кубка России Mitjet-2017. 20 мая. «Сочи Автодром»

Гонка 1:

1. Иван Лукашевич
2. Алексей Карачев
3. Василий Грязин.

Гонка 2:

1. Иван Лукашевич
2. Алексей Карачев
3. Василий Грязин.

Призёры I этапа Кубка России Mitjet-2017

Призёры I этапа Кубка России Mitjet-2017

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Mitjet
Новости. Авто
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