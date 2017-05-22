Liberty Media летом представит план по ограничению бюджетов в Ф-1

Компания Liberty Media, владеющая правами на Формулу-1, намерена раскрыть планы по ограничению бюджетов в Ф-1, которые позволят небольшим командам стать более конкурентоспособными.

По информации немецкого издания Auto Motor und Sport, новые владельцы серии расскажут о своих планах летом текущего года.

«Все понимают, что спорт может быть здоровым, только если даёт зрителям «экшен», соревнования и гонки, результат которых не является предсказуемым», — отметил генеральный директор Формулы-1 Чейз Кэри.