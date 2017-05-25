Хэмилтон: по эффективности на стартах «Феррари» догнала «Мерседес»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признал, что по эффективности проведения стартов «Феррари» уже догнала немецкую команду.

«Я не знаю, утратили ли мы это. Это (Гран-при Испании) была всего одна гонка. Если посмотреть на средние показатели для всех автомобилей, у нас были лучшие старты в этом сезоне.

Как команда мы являемся лидерами. Но в последней гонке «Феррари» определённо была сильнее. Однако я думаю, последняя гонка также показала, что старт — это ещё не всё», — приводит слова Хэмилтона интернет-издание Grandprix.