Феттель — лучший на второй тренировке Гран-при Монако, Квят — четвёртый

В Монако состоялась вторая тренировка Формулы-1, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Второй результат продемонстрировал Даниэль Риккардо из «Ред Булл», а замкнул первую тройку гонщик «Феррари» Кими Райкконен.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят по итогам сессии стал четвёртым.
Формула-1. Гран-при Монако. 25 мая. Вторая тренировка.
1. Себастьян Феттель («Феррари») – 1:12.720
2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0.487
3. Кими Райкконен («Феррари») +0,563
4. Даниил Квят («Торо Россо») +0.611
5. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +0.680
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.766
7. Серхио Перес («Форс Индия») +1.079
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.153
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.170
10. Валттери Боттас («Мерседес») +1.182
11. Стоффель Вандорн («Макларен») +1.226
12. Дженсон Баттон («Макларен») +1.261
13. Фелипе Масса («Уильямс») +1.283
14. Ромен Грожан («Хаас») +1.302
15. Эстебан Окон («Форс Индия») +1.373
16. Ланс Стролл («Уильямс») +1.754
17. Нико Хюлькенберг («Рено») +2.150
18. Джолион Палмер («Рено») +2.896
19. Маркус Эрикссон («Заубер») +2.971
20. Паскаль Верляйн («Заубер») +2.975.