Феттель — лучший на второй тренировке Гран-при Монако, Квят — четвёртый

В Монако состоялась вторая тренировка Формулы-1, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Второй результат продемонстрировал Даниэль Риккардо из «Ред Булл», а замкнул первую тройку гонщик «Феррари» Кими Райкконен.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят по итогам сессии стал четвёртым.

Формула-1. Гран-при Монако. 25 мая. Вторая тренировка.

1. Себастьян Феттель («Феррари») – 1:12.720

2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0.487

3. Кими Райкконен («Феррари») +0,563

4. Даниил Квят («Торо Россо») +0.611

5. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +0.680

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.766

7. Серхио Перес («Форс Индия») +1.079

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.153

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.170

10. Валттери Боттас («Мерседес») +1.182

11. Стоффель Вандорн («Макларен») +1.226

12. Дженсон Баттон («Макларен») +1.261

13. Фелипе Масса («Уильямс») +1.283

14. Ромен Грожан («Хаас») +1.302

15. Эстебан Окон («Форс Индия») +1.373

16. Ланс Стролл («Уильямс») +1.754

17. Нико Хюлькенберг («Рено») +2.150

18. Джолион Палмер («Рено») +2.896

19. Маркус Эрикссон («Заубер») +2.971

20. Паскаль Верляйн («Заубер») +2.975.