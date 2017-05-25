Квят: не следует слишком воодушевляться из-за четвёртого времени на тренировке

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят считает, что не стоит придавать слишком большого внимания его четвёртому времени, показанному на второй тренировке Гран-при Монако.

«Многое должно сыграть нам на руку, чтобы оказаться на этой позиции, так что не стоит волноваться. Впереди много работы, но автомобиль кажется хорошим. Тем не менее нам нужно быть чрезвычайно сфокусированными, чтобы оставаться в этой зоне комфорта. Сегодня мы просто сделали свою работу, пытаясь попасть в комфортное рабочее окно для болида, насколько это возможно, и машина работала нормально», — цитирует Квята GPUpdate.