Буэми: Кубица стал бы большим усилением для Формулы-E

Лидер чемпионата Формулы-E Себастьен Буэми поддержал потенциальный приход Роберта Кубицы в серию. В мае Кубица провёл тесты болида Ф-E на трассе в Доннингтоне.

«Мы обсуждали с ним Формулу-E в конце 2016 года в Бахрейне, когда у него был контракт с ByKolles, и я сказал: „Дружище, ты должен попробовать“. Надеюсь, он присоединится к нам. Он стал бы большим усилением чемпионата.

Мне он очень нравится. Хорошо, что он успешно работал на тестах, он хорошо себя готовит, но если решит не выступать, его можно понять», — приводит слова Буэми Autosport.