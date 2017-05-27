Магнуссен: в 1-м и 2-м сегментах у меня был всего один круг без трафика

Пилот Формулы-1 Кевин Магнуссен, выступающий в составе «Хааса», прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Монако, где он стал 13-м.

«Во втором сегменте у меня просто не было свободного круга. Я был в трафике на прогревочном круге, на первом, втором и четвёртом. Нельзя сказать, что это хороший способ двигаться вперёд. Но трафик — довольно типичная штука для Монако. Не повезло, что в первом и втором сегментах у меня был всего один круг, свободный от трафика. Это раздражает и расстраивает, потому что я был очень доволен машиной. Наша скорость позволяла хорошо выступить. Мы могли попасть в третий сегмент. Да и если посмотреть на всех, кому не повезло, можно было бы добиться хорошего результата. Надеюсь, мы сможем наверстать упущенное в гонке», — отметил Магнуссен для пресс-релиза «Хааса».