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На этапе СМП РСКГ на «Смоленском кольце» установили новый рекорд трассы

28 мая 2017, воскресенье. 00:05. Авто

Очередной этап Российской серии кольцевых гонок стартовал в субботу, 27 мая, на «Смоленском кольце», сообщает пресс-служба СМП РСКГ. Самыми богатыми на события оказались заезды класса «Туринг» – самого быстрого и престижного зачета СМП РСКГ. Здесь стартовали 16 пилотов, быстрейшим из которых во время квалификации стал Клим Гаврилов на SEAT Leon TCR команды LUKOIL Racing. Он не просто завоевал поул-позицию в первой гонке, но и побил рекорд трассы. Прежнее достижение принадлежит руководителю СМП РСКГ Олегу Петрикову: ещё в 2013 году на 290-сильной BMW 320si E90 категории S2000 он проехал «Смоленское кольцо» за 1:33,330. Новый рекорд – 1:33,258.

Сенсационными оказались и результаты первой туринговой гонки: её выиграл дебютант класса Денис Григорьев на SEAT Leon коллектива Innocenti-A.M.G. Второй результат у Ирека Миннахметова (Audi RS3, ТАИФ Моторспорт, Казань). Третьим финишный флаг увидел Клим Гаврилов, однако его путь к подиуму сопровождали контакты с пилотами LADA Sport ROSNEFT, в результате которых LADA Vesta Владимира Шешенина сошла на первом же круге, а Кирилл Ладыгин выбыл из борьбы за лидерство и закончил гонку лишь 11-м. После судейских наказаний бронзовая награда досталась Николаю Карамышеву (SEAT Leon, LUKOIL Racing).

В классе «Супер-продакшн» на первом ряду после квалификации обосновались автомобили Subaru, однако в гонке на первом же круге их гегемонию нарушил Михаил МИТЯЕВ, который на LADA Vesta 1.6T в окрасе LADA Sport ROSNEFT проскочил между соперниками и возглавлял заезд до самого финиша. Второе место с минимальным отрывом досталось пилоту на японском купе Максиму Черневу.

Участники зачёта «Тринг-Лайт» также не разочаровали зрителей. Гонка наконец прервала череду неудач чемпиона мира Алексея Басова, который на первом этапе пережил два схода. На сей раз пилот SMP Racing на Volkswagen Polo боролся за призовое место, но уступил подиум победителю заезда Тимуру Богуславскому (Peugeot 208, NEFIS Racing), серебряному призёру Владимиру Череваню (Volkswagen Polo, Подмосковье Моторспорт) и бронзовому призёру Ильдару Рахматуллину (Renault Twingo, SUVAR Motorsport). Национальный класс поредел ещё во время квалификации – Иван Костюков в столкновении сильно повредил седан Volkswagen Polo Академии Ралли. Однако оставшиеся 27 пилотов устроили настоящую битву, победителем из которой вышел Андрей Петухов (LADA Kalina, LADA Sport).

Источник: РСКГ Сообщить об ошибке
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Новости. Авто
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