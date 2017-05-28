Квят: не понимаю, почему Перес с таким опытом совершил этот идиотский поступок

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал столкновение с гонщиком «Форс Индия» Серхио Пересом в гонке Гран-при Монако Формулы-1

«Я просто делал свою работу, просто ехал к финишу. После всего, что было в эти выходные, я был бы очень рад девятому месту. Я знал, что у Переса более свежие шины, видел, что он сделал с Вандорном, и подумал: «Ок, этот парень абсолютно безрассудный». Та что я просто гнул свою линию. А затем он попытался атаковать очень издалека. Я не видел, как он приблизился, просто почувствовал удар, и моя гонка была закончена. Понимаете, он просто хотел надавить на меня, как будто это PlayStation, но здесь это не работает. Так что я очень-очень расстроен.

Это был очень безрассудный поступок с его стороны. Я не понимаю. Парень с таким опытом, который раньше боролся за подиумы, совершает такой безрассудный идиотский поступок. Я просто делал свою работу, очень спокойно, пытался заработать очки для команды. Но всегда появится парень, который всё испортит. И это был Перес», — приводит слова Квята Motorsport.