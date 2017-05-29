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Хюлькенберг: было бы возможно девятое или даже восьмое место

29 мая 2017, понедельник. 08:11. Авто

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал собственный сход на Гран-при Монако.

«Думаю, было возможно набрать несколько очков. Мы комфортно занимали 10-е место, и, определённо, был потенциал для того, чтобы отыграть позиции. В Монако суть в том, чтобы оставаться в игре. Думаю, девятое или даже восьмое место было бы возможно, если бы мы смогли сделать это. Всё произошло довольно неожиданно. Я увидел, как из задней части машины идёт дым, а команда сказала мне остановить автомобиль. Диагноз — отказ коробки передач. Я как пилот разочарован, но, определённо, это не отменяет нашего потенциала. Мы отыграемся в Монреале», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».

В «Рено» знали о риске поломки коробки передач на болиде Хюлькенберга
Источник: Renault Sport Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Нико Хюлькенберг Формула-1 Гран-при Монако
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