Хюлькенберг: было бы возможно девятое или даже восьмое место

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал собственный сход на Гран-при Монако.

«Думаю, было возможно набрать несколько очков. Мы комфортно занимали 10-е место, и, определённо, был потенциал для того, чтобы отыграть позиции. В Монако суть в том, чтобы оставаться в игре. Думаю, девятое или даже восьмое место было бы возможно, если бы мы смогли сделать это. Всё произошло довольно неожиданно. Я увидел, как из задней части машины идёт дым, а команда сказала мне остановить автомобиль. Диагноз — отказ коробки передач. Я как пилот разочарован, но, определённо, это не отменяет нашего потенциала. Мы отыграемся в Монреале», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».