Эрикссон возложил вину за аварию в Монако на тормоза

Пилот «Заубера» Маркус Эрикссон прокомментировал свою аварию в гонке Гран-при Монако.

«Это был очень тяжёлый уик-энд от начала и до конца. С темпом, который у нас имелся, я проводил достойную гонку. К сожалению, у меня возникли некоторые проблемы с перегревом тормозов за автомобилем безопасности. Я пытался её снизить, но мне нужно было удерживать шины в рабочем окне. Комбинация перегрева тормозов и холодных шин доставила мне проблемы позади автомобиля безопасности, и я не мог избежать скольжения в заграждения», — цитирует Эрикссона GPUpdate.