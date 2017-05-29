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Эрикссон возложил вину за аварию в Монако на тормоза

29 мая 2017, понедельник. 15:09. Авто

Пилот «Заубера» Маркус Эрикссон прокомментировал свою аварию в гонке Гран-при Монако.

«Это был очень тяжёлый уик-энд от начала и до конца. С темпом, который у нас имелся, я проводил достойную гонку. К сожалению, у меня возникли некоторые проблемы с перегревом тормозов за автомобилем безопасности. Я пытался её снизить, но мне нужно было удерживать шины в рабочем окне. Комбинация перегрева тормозов и холодных шин доставила мне проблемы позади автомобиля безопасности, и я не мог избежать скольжения в заграждения», — цитирует Эрикссона GPUpdate.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Заубер Маркус Эрикссон Формула-1 Гран-при Монако
Новости. Авто
29 мая 2017, понедельник
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