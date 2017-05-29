Тост: нельзя ездить так, как Перес, тут нечего обсуждать

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост раскритиковал пилота «Форс Индия» Серхио Переса за попытку обгона Даниила Квята, которая привела к аварии и сходу российского пилота. Сам Перес попал в итоговую классификацию, но потерял место в очковой зоне.

«Это была вина Чеко. Так просто нельзя ездить. Просто посмотрите, что сломано — средняя часть сайдпода на болиде Квята и переднее левое колесо у Переса. Тут даже нечего обсуждать — это на 100 % вина Переса. Так не делают. До этого инцидента у нас обе машины шли в очковой зоне», — приводит слова Тоста Motorsport.