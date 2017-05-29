Арривабене: Райкконен потерял слишком много времени за круговыми

Глава «Феррари» Маурицио Арривабене считает, что Кими Райкконен уступил первое место на Гран-при Монако Себастьяну Феттелю потому, что задержался в трафике.

«Первое и второе места — отличный результат для всей команды на трассе, которая подчёркивает качества машины и того, кто сидит за рулём. Оба наших пилота выступили как чемпионы. Стартовав с поула, Кими лидировал до пит-стопа, проведённого по плану.

Себастьян остался на трассе на несколько кругов, чтобы прикрыть Риккардо. Его времена на «ультрасофте» были исключительны. Что до Кими, то, к сожалению, он потерял много времени за отстающими", — приводит слова Арривабене пресс-служба команды.