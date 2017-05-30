«Рено» ведёт переговоры с Серхио Пересом

По информации французского издания L'Equipe, команда «Рено» вступила в переговоры с пилотом «Форс Индия» Серхио Пересом относительно возможного подписания контракта на сезон-2018. Однако мексиканец, вероятнее всего, не будет торопиться с принятием решения, чтобы оценить все возможные варианты на рынке пилотов.

Отметим, что за команду французского производителя уже выступает бывший напарник Переса Нико Хюлькенберг. Компанию немецкому гонщику составляет Джолион Палмер, однако в «Рено» недовольны текущими результатам Палмера.