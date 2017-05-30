Густав Малья протестирует болид «Заубера» в Венгрии

Гонщик Формулы-2 Густав Малья получит возможность протестировать болид «Заубера» на тестах для молодых пилотов в Будапеште, которые пройдут после Гран-при Венгрии.

«Перспектива пилотирования машины Ф-1 исключительно волнующая, это осуществление детской мечты. Я не могу дождаться возможности получить этот опыт. Уверен, это будет сюрреалистический момент. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы извлечь максимум пользы из тестового дня. Искренне хочу поблагодарить команду «Заубер» за предоставление этой потрясающей возможности», — приводит слова Мальи пресс-служба «Заубера».