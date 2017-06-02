Сало: Райкконен уже фактически пилот номер два в «Феррари»

Экс-пилот Формулы-1 финн Мика Сало считает, что его соотечественник Кими Райкконен уже стал пилотом номер два в «Феррари» в глазах многих, даже если сам и не верит в это.

«У Феттеля есть хорошие шансы выиграть чемпионат мира. Он отлично справляется с Хэмилтоном. Кими уже отстаёт на много очков, так что в глазах всех он уже в основном пилот номер два. Конечно, сам Кими может не верить в это, пока у него не останется математических шансов на победу в чемпионате, но интересы команды означают, что Кими уже, вероятно, пилот номер два», — приводит слова Сало Grandprix.

Тем не менее Сало не ожидает, что команда будет отдавать прямые жёсткие приказы Райкконену: «Такие вещи больше не могут происходить, хотя это может быть что-то похуже, чем худшая гоночная стратегия. Мы этого ещё не видели, но готов поспорить, что если Феттель продолжит лидировать, а Кими где-то будет быстрее него, то им, возможно, придётся менять их местами».