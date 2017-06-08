Алан Боннер стал третьим пилотом погибшим на квалификации гонки Isle of Man-2017

Ирландский мотогонщик Алан Боннер стал уже третьим пилотом, погибшим во время квалификации гонки Isle of Man-2017, об этом сообщает BBC. 33-летний пилот получил травмы не совместимые с жизнью. Несколькими часами ранее на этой же трассе погиб 28-летний голландец Йохем ван ден Хок.

В минувшее воскресенье во время заездов в серьёзную аварию здесь попал 48-летний британский пилот Дэйви Ламберт, скончавшийся от полученных травм во вторник.

Всего же за последние 10 лет гонка Isle of Man унесла жизни 32 пилотов.