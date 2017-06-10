Маллья: не обсуждал с Брэбемом и Экклстоуном продажу «Форс Индия»

Владелец «Форс Индия» Виджай Маллья опроверг информацию о возможной продаже команды Дэвиду Брэбему или Берни Экклстоуну. Также индиец заверил, что дело о его экстрадиции в Индию никак не скажется на «Форс Индия».

«Никаких переговоров с Брэбемом не было, мы с ним даже не встречались. С Берни мы всегда были хорошими друзьями, но никогда не обсуждали продажу команды.

Что до моей экстрадиции, то останусь я в Великобритании или меня отправят в Индию, структура владения командой не изменится. Процесс об экстрадиции не имеет ничего общего с владением и управлением «Форс Индия», — цитирует Маллью Reuters.