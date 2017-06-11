Феттель: Ферстаппен сломал мне крыло не специально

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель остался расстроен тем, что не попал на подиум Гран-при Канады. Немец финишировал четвёртым.

«Я хотел получить кубок, но мне ни одного не досталось. Это довольно неприятно. Он был прямо передо мной на старте, будто говорил мне: „Вот, что ты мог бы получить“. Старт вышел тяжёлым, но я всё равно верил. И когда догнал группу, что боролась за третье место, был весьма уверен.

Также Феттель не стал винить Макса Ферстаппена за поломку своего переднего крыла на старте гонки.

«Просто не сложилось. Три машины в первом повороте проехать не могут. Он увидел просвет для себя, что честно, и просто въехал в моё переднее крыло. Специально такого не сделаешь — риск прокола велик», — приводит слова Феттеля Sky Sports.