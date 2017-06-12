«Форс Индия»: не были уверены, что Окон обгонит Риккардо

Операционный директор «Форс Индия» Отмар Шафнауэр отметил, что в команде не были уверены, стоит ли Серхио Пересу пропускать Эстебана Окона, поскольку не знали, достаточно ли его скорости для обгона Даниэля Риккардо.



«Мы обсуждали возможность поменять их позициями раньше, но Серхио хотел больше времени, чтобы попытаться обойти Риккардо, когда тот попал в траффик из-за машин, отстающих на круг. Мы согласились на это и дали им время на обгон, но пока они ждали, «Феррари» обошли нас. И уже потом поменять их позициями стало невозможно, потому что на это уходит две-три секунды. Вопрос в том, была ли скорость Окона достаточной, чтобы обойти Риккардо. И на него нет ответа. Если её было достаточно, то да, можно было их менять, а если нет, затем пришлось бы делать обратный обмен», — приводит слова Шафнауэра Sky Sports.

