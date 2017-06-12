Лоренсо: гонка в Барселоне вышла неплохой, но я хочу побеждать

Пилот «Дукати» Хорхе Лоренсо прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Каталонии, по итогам которой он занял четвёртое место.



«Прежде всего я очень доволен командой и рад за Довициозо (напарник по «Дукати». — Прим. «Чемпионата»), одержавшего вторую победу подряд, что ещё несколько месяцев назад не казалось таким возможным. Но теперь это произошло.



Я уступил лидеру девять секунд — впервые моё отставание составило менее десяти секунд, так что это была хорошая гонка, но очевидно, что я хочу выиграть, а четвёртое место — это не та позиция, на которой я хочу быть. Мы ближе, но мне нужен байк, который поможет показать мой потенциал. Сейчас я провожу хорошие гонки, но не исключительные», — цитирует Лоренсо Crash.