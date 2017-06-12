Лауда: чемпионат достаточно длинный, чтобы Хэмилтон смог победить

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда считает, что чемпионат Формулы-1 ещё достаточно длинный, чтобы Льюис Хэмилтон мог в нём победить. Ранее Лауда сказал, что если у лидирующего в чемпионате пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля не будет схода, то победить его будет почти невозможно. Теперь он называет эти высказывания «преувеличением».



«Чемпионат всё ещё достаточно длинный. Надеюсь, дуэль Хэмилтон — Феттель будет напряжённой до конца сезона», — цитирует Лауду австрийский журнал Osterreich.



Что касается победы Хэмилтона в Канаде, где Феттель финишировал лишь на четвёртом месте, то австриец отметил: «Феттелю не повезло, но Льюис доминировал с самого начала, и наша машина была лучшей».