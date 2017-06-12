Феттель: мы слишком поздно заметили повреждение антикрыла

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признался, что он и команда недостаточно быстро заметили повреждение переднего антикрыла, полученного в контакте с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на старте гонки Гран-при Канады, из-за чего упустили возможность провести пит-стоп сразу же после появления на трассе автомобиля безопасности,



«Получить повреждение на старте — это не идеальное начало гонки. Но плохо, что мы не заметили его. На выходе из шестого поворота у меня было небольшое ощущение, что есть повреждение. Тогда появился автомобиль безопасности. Но я не был уверен, потому что это был первый круг гонки и было очень ветрено. Так что я подумал, что на поведении болида мог сказаться порыв ветра, да и шины на первом круге ещё не прогреты должным образом.



Мы должны были заметить это повреждение и получили бы тогда свободный пит-стоп. В конце концов мы его сделали позже, и нам пришлось догонять», — цитирует Феттеля Channel 4.