Маркес — лучший на тестах в Барселоне, Росси — десятый

Пилот «Хонды» Марк Маркес показал лучшее время на тестах MotoGP в Барселоне. Второе место занял Маверик Виньялес на «Ямахе». Третье время на счету Йонас Фольгера из «Тек 3».
MotoGP. Барселона. Тесты
1. Марк Маркес («Хонда») — 1.44.071
2. Маверик Виньялес («Ямаха») +0.366
3. Йонас Фольгер («Тек 3 Ямаха») +0.901
4. Дани Педроса («Хонда») +0.932
5. Алекс Эспаргаро («Априлья») +0.975
6. Кэл Кратчлоу («LCR Хонда») +1.225
7. Жоан Зарко («Тек 3 Ямаха») +1.381
8. Скотт Реддинг («Прамак Дукати») +1.494
9. Тито Рабат («MVDS Хонда») +1.311
10. Валентино Росси («Ямаха») +1.564.