Арривабене: «Феррари» пока не ведёт переговоров с пилотами о контрактах

Руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене заявил, что на данный момент вопрос о продлении контрактов с Себастьяном Феттелем и Кими Райкконеном отодвинут на задний план. Контракты обоих гонщиков истекают в конце 2017 года.



«Мы сейчас не думаем о контрактах, мы думаем о чемпионате. Как я уже много говорил, мы все работаем вместе, включая пилотов, и сфокусированы на текущих задачах. И я должен сказать, что контракты не являются проблемой», — цитирует Арривабене F1i.

Ранее сообщалось, что президент «Феррари» Серджио Маркьонне желает получить от Феттеля ответ относительно его планов на будущее до Гран-при Италии.