Русинов: любой пилот мечтает выиграть «24 часа Ле-Мана», но нужна удача

Российский гонщик Роман Русинов дал комментарий в преддверии марафона «24 часа Ле-Мана».

«24 часа Ле-Мана» – это особенная и очень сложная гонка. Она притягивает гонщиков, любой пилот мечтает выиграть старейший на планете марафон. Наша команда уже несколько раз была близка к цели, но каждый раз нам что-то мешало покорить вершину подиума на кольце Сартэ.

В эти выходные мы снова приложим все силы, чтобы наконец выиграть главную гонку года – все необходимые инструменты у нас для этого есть: быстрая машина, сильные пилоты, отличные инженеры, механики и менеджмент. Но для успеха в Ле-Мане нужна ещё и удача – хочется верить, на этот раз она будет на нашей стороне.

В любом случае борьба обещает быть очень напряжённой – в этом году конкуренция в классе LMP2 заметно возросла, а машины нашей категории за счёт более мощных моторов и новой аэродинамики прибавили в скорости и на длинной прямой теперь оказываются порой быстрее прототипов LMP1. Гонка будет сложной, но лёгких «Ле-Манов» не бывает, и мы готовы к этому вызову», — приводит слова Русинова пресс-служба G-Drive.