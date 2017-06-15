Ди Грасси пропустит «24 часа Ле-Мана» из-за травмы, полученной на футболе

Гонщик AF Corse Лукас ди Грасси вынужден пропустить марафон «24 часа Ле-Мана» в нынешнем году. Ди Грасси трижды поднимался на подиум в Ле-Мане, дважды став третьим и один раз вторым.

«К сожалению, я должен пропустить „24 часа Ле-Мана“ в этом году из-за перелома малоберцовой кости, который требует операции. Было трудно принять это решение, но я следую советам врачей. Желаю удачи своим партнёрам и всей семье AF Corse.

Кстати, я получил травму, когда играл в благотворительном товарищеском футбольном матче на стадион «Челси» 6 июня", — написал ди Грасси в «твиттере».