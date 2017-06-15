Экипаж Мардеева поедет на автоматической коробке передач на «Шёлковый путь-2017»

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал, что на ралли-рейде «Шёлковый путь» Айрат Мардеев поедет на машине с автоматической коробкой передач.



«Мы пока только изучаем эксплуатацию автоматической коробки передач. Есть плюсы, и есть непонятные пока вещи. Сейчас ещё не ясно, даёт ли она большое преимущество. Разгон — очень динамичный и точно быстрее, чем на механике, но, кроме разгона, важно, чтобы она тормозила, а на автомате пока нет моторного тормоза.

Экипаж Айрата Мардеева на «Шёлковом пути» поедет на моторе с автоматической коробкой передач. Айрат уже несколько раз в этом году проехал на этой коробке, и впечатления остались положительные. Но есть нюансы, как я уже говорил, например с тормозом", — передаёт слова Чагина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.