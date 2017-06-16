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Риккардо: трассы вроде Баку не очень подходят машине «Ред Булл»

16 июня 2017, пятница. 15:04. Авто

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо дал комментарий к предстоящему Гран-при Азербайджана.

«Эта трасса показалась мне очень весёлой, поэтому я с нетерпением жду возвращения. Это ещё одна уличная трасса, интересная для меня, так как мне нравятся треки такого типа. Да, они не очень подходят нашей машине, но они открывают для пилота много возможностей.

Эта трасса определённо узкая и имеет много поворотов, не похожих ни на какие другие в календаре. Есть несколько интересных траекторий прохождения секции рядом с замком, что добавляет трассе «жёсткости». Прямая столь длинная, что есть время о чём-нибудь подумать, но в то же время повороты техничны и требуют полной концентрации», — цитирует Риккардо пресс-служба «Ред Булл».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Ред Булл Даниэль Риккардо Формула-1 Гран-при Азербайджана
Новости. Авто
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