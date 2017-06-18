Раст выиграл квалификацию второй гонки DTM в Будапеште

Рене Раст, как и вчера, одержал победу в квалификации гонки DTM на трассе «Хунгароринг». Второе место досталось Марко Виттману, третьим в гонке стартовать будет Маттиас Экстрём.
DTM. «Хунгароринг». Квалификация второй гонки.
1. Рене Раст (Audi Sport Team Rosberg) — 1:34,740
2. Марко Виттман ( BMW Team RMG) +0,063
3. Маттиас Экстрём (Audi Sport Team Abt Sportsline) +0,156
4. Нико Мюллер (Audi Sport Team Abt Sportsline) +0,191
5. Майк Роккенфеллер (Audi Sport Team Phoenix) +0,278
6. Джейми Грин (Audi Sport Team Rosberg) +0,310
7. Лукас Ауэр (Mercedes-AMG Motorport BWT) +0,369
8. Тимо Глок (BMW Team RMR) +0,496
9. Аугусто Фарфус (BMW Team RMG) +0,506
10. Том Бломквист (BMW Team RBM) +0,542