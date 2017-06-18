Раст выиграл квалификацию второй гонки DTM в Будапеште

Рене Раст, как и вчера, одержал победу в квалификации гонки DTM на трассе «Хунгароринг». Второе место досталось Марко Виттману, третьим в гонке стартовать будет Маттиас Экстрём.

DTM. «Хунгароринг». Квалификация второй гонки.

1. Рене Раст (Audi Sport Team Rosberg) — 1:34,740

2. Марко Виттман ( BMW Team RMG) +0,063

3. Маттиас Экстрём (Audi Sport Team Abt Sportsline) +0,156

4. Нико Мюллер (Audi Sport Team Abt Sportsline) +0,191

5. Майк Роккенфеллер (Audi Sport Team Phoenix) +0,278

6. Джейми Грин (Audi Sport Team Rosberg) +0,310

7. Лукас Ауэр (Mercedes-AMG Motorport BWT) +0,369

8. Тимо Глок (BMW Team RMR) +0,496

9. Аугусто Фарфус (BMW Team RMG) +0,506

10. Том Бломквист (BMW Team RBM) +0,542