«Порше» выиграл гонку «24 часа Ле-Мана»

Экипаж «Порше» в составе Бернхард/Бамбер/Хартли одержал победу на гонке «24 часа Ле-Мана». Таким образом, «Порше» в девятнадцатый раз завоевал победу на этой гонке.

Второе место в абсолюте и первое в LMP2 завоевала команда «Джеки Чан Рейсинг» в составе Хо Пин Туна, Оливера Джарвиса и Лорена Томаса, которым всё же не хватило отрыва от представителей «Порше». Тройку лучших замкнул экипаж команды «Ребельон» в составе Пике/Ханссон/Беше.

Российский экипаж команды «СМП Рейсинг» Сироткин/Шайтар/Алёшин финишировал 34-м в абсолюте и 17-м в LMP2.

«24 часа Ле-Мана». Итоговый протокол.

1. Бернхард/Бамбер/Хартли (Porsche 919 Hybrid) — 367 кругов

2. (LMP2 — 1) Хо Пин Тун/Джарвис/Лорен (Oreca 07) +1 круг

3. (LMP2 — 2) Пике/Ханссон/Беше (Oreca 07) +3 круга

4. (LMP2 — 3) Брандл/Гомменди/Чен (Oreca 07 — Gibson) +4 круга

5. (LMP2 — 4) Панчьятичи/Раг/Негран (Alpine A470 — Gibson) +5 кругов

6. (LMP2 — 5) Альбукерк/Оуэн/Саделеер (LIGIER JSP217 — Gibson) +3:31,780

7. (LMP2 — 6) Брэдли/Аллен/Маттели (Oreca 07 — Gibson) +6 кругов

8. (LMP2 — 7) Хирши/Грэйвз/Вернь (Oreca 07) +7 кругов

9. Дэвидсон/ Накадзима/ Буэми (Toyota TS050 Hybrid) +9 кругов

10. (LMP2 — 8) Лякорт/Сернаджиотто/Беличчи (Dallara P217) +14 кругов

...

34. (LMP — 17) Сироткин/Шайтар/Алёшин (Dallara P217) 330 кругов; +2:05, 362.