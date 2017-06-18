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Илотт и Эрикссон выиграли 2-ю и 3-ю гонки Ф-3 в Венгрии, Мазепин — 11-й и 10-й

18 июня 2017, воскресенье. 19:36. Авто

Каллум Илотт выиграл вторую гонку европейской Формулы-3 на трассе «Хунгароринг». Вторым финишировал Джоэл Эрикссон. Третье место занял Гуанью Чжоу. Мик Шумахер стал в этой гонке девятым, Никита Мазепин — 11-м.

В третьей гонке победу одержал Джоэл Эрикссон. Второе место занял Илотт, третье — Чжоу. Мазепин остался 10-м, Шумахер — 11-м.

Формула-3. Венгрия. Вторая гонка

1. Каллум Илотт (Prema Powerteam)
2. Джоэл Эрикссон (Motopark) +8.600
3. Гуанью Чжоу (Prema Powerteam) +9.757
4. Джейк Хьюз (HitechGP) +11.262
5. Дэвид Бекманн (Motopark) +16.380
6. Максимиллиан Гюнтер (Prema Powerteam) +19.291
7. Джоуи Моузон (Van Amersfoort Racing) +21.634
8. Джехан Дарувала (Carlin) +22.471
9. Мик Шумахер (Prema Powerteam) +23.537
10. Фердинанд Габсбург (Carlin) +29.781
11. Никита Мазепин (HitechGP) +30.587.

Формула-3. Венгрия. Третья гонка

1. Джоэл Эрикссон (Motopark)
2. Каллум Илотт (Prema Powerteam) +1.882
3. Гуанью Чжоу (Prema Powerteam) +5.519
4. Ландо Норрис (Carlin) +6.408
5. Дэвид Бекманн (Motopark) +12.146
6. Максимиллиан Гюнтер (Prema Powerteam) +12.790
7. Джейк Хьюз (HitechGP) +13.167
8. Джоуи Моузон (Van Amersfoort Racing) +13.953
9. Джехан Дарувала (Carlin) +15.023
10. Никита Мазепин (HitechGP) +17.410
11. Мик Шумахер (Prema Powerteam) +18.100.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Мик Шумахер Никита Мазепин Формула-3
Новости. Авто
18 июня 2017, воскресенье
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