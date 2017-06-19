Джеки Чан поздравил свою команду с победой в «24 часах Ле-Мана»

Известный голливудский актёр Джеки Чан поздравил свою гоночную команду с победой в «24 часах Ле-Мана» в классе LMP2. Экипаж в составе Хо Пин Туна, Оливера Джарвиса и Лорена Томаса финишировал на втором месте в абсолюте и на первом в классе LMP2.



«Поздравляю свою гоночную команду в «Ле-Мане». Мне сообщили, что она победила в классе LMP2 по итогам «24 часов Ле-Мана». Это первая победа в истории для китайской команды в «Ле-Мане». Вы, парни, являетесь моими героями. К сожалению, я занят подготовкой своей команды каскадёров JC Stunt Team к празднованию 40-летней годовщины, а также к третьему ежегодному кинофестивалю в Шанхае. Так что я не смог приехать, чтобы отпраздновать вместе с вами прямо сейчас. Мы отпразднуем победу, когда вы верётесь домой», — написал Чан на своей странице в «Фейсбуке».