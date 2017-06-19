В Малайзии не исключают возвращения Сепанга в календарь Ф-1 в будущем

Промоутер Гран-при Малайзии Разлан Разали не исключает возможности возвращения Сепанга в календарь Ф-1 при определённых условиях. Предстоящая гонка в Малайзии в октябре текущего года станет последней в обозримом будущем.



«Конечно, мы рассматриваем возможность возвращения. Трасса была недавно обновлена. Однако мы хотим проводить захватывающие гонки, а не скучные процессии. Liberty Media должна гарантировать, что зрелищность гонок повысится.



Новый моторный регламент не помог Ф-1. Гонки стали менее захватывающими, и это пробуждает меньший интерес к ним. Всё больше мы видим пустующих мест на трибунах», — цитирует Разали F1Today.