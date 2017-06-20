Эрикссон: в Баку высокая температура асфальта повлияет на работу с резиной

Пилот «Заубера» Маркус Эрикссон поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Баку, дав понять, что ожидает сложных условий для гонки.

«Это будет наша вторая поездка в Баку, и определённо здесь очень интересное место. Городская трасса с длинными прямыми и интересными связками поворотов, что делает гонку особенной.

В прошлом году высокая температура асфальта повлияла на нашу работу с резиной, ожидаю, что в этот раз здесь будут такие же условия. Что касается целей, то нам нужно продолжать прогрессировать и улучшать работу с машиной», — приводит слова Эрикссона официальный сайт «Заубера».