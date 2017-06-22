Окон: я звонил Пересу на этой неделе, между нами нет никакого напряжения

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон в очередной раз прокомментировал ситуацию на Гран-при Канады, в ходе которой ему пришлось бороться с партнёром по команде Серхио Пересом. Француз развеял все слухи о размолвке между ним и мексиканцем.

«На тот момент моя стратегия в гонке отличалась от того, что делал Серхио. Я поменял шины немного позже, потому был быстрее. Но команда приняла решение дать нам сразиться. Я уважаю это решение и рад, что нам доверяют.

После гонки мы нормально пообщались, также я позвонил Серхио на этой неделе, так что между нами нет никакого напряжения", — приводит слова Окона FIA.

Отвечая на вопрос о том, пропустит ли он Переса, если такая просьба поступит от команды, француз ответил:

«Я всегда уважаю приказы команды, если они есть».