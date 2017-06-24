Формула-2. Текстовая трансляция первой гонки в Баку

Сегодня, 24 июня, состоится первая гонка четвёртого этапа Формулы-2 в сезоне-2017, которая пройдёт на уличной трассе в Баку. Начало гонки запланировано на 11:00 по московскому времени. В серии выступает один российский пилот — Артём Маркелов, однако в Азербайджане к нему присоединился Сергей Сироткин, заменяющий Александера Албона.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой вы сможете по нижеприведённой ссылке:



Формула-2. Баку. Первая гонка. Текстовая трансляция.