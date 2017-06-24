Цендер: надеюсь, «Заубер» скоро объявит имя нового руководителя

Менеджер «Заубера» Беат Цендер надеется, что команда вскоре назначит нового руководителя.

«Надеюсь, его назовут скоро. Мы провели переговоры с несколькими кандидатами, и я надеюсь, сможем объявить о назначении как можно скорее», — приводит слова Цендера NBC Sports.

Ранее пост руководителя «Заубера» покинула Мониша Кальтенборн. На время отсутствия главы команды, руководство ей доверили Цендеру и технического директора «Заубера» Йоргу Цандеру. Именно они возглавляют швейцарский коллектив на Гран-при Азербайджана.