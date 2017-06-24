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«Пежо» подарил Лёбу машину, на которой он побил рекорд в Пайкс-Пик

24 июня 2017, суббота. 10:18. Авто

«Пежо» подарил девятикратному чемпиону мира по ралли Себастьену Лёбу машину, на которой он побил рекорд по подъёму на холм на трассе Пайкс-Пик. Команда Лёба сможет использовать её на некоторых гоночных турнирах.

Автомобиль с двумя турбинами и мощностью в 875 л.с. был разработан специально для трассы в Пайкс-Пик. Лёб уже успел вновь сесть за руль машины во Франции.

«Я мечтал однажды завладеть этой машиной и был рад и горд тем, что „Пежо“ согласился отдать её мне. Ей довольно сложно управлять, но я быстро всё вспомнил», — цитирует Лёба Autosport.

Видео доступно в YouTube

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Себастьен Лёб
Новости. Авто
24 июня 2017, суббота
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