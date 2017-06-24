Масса: сегодня Стролл работал с шинами лучше, чем я

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса прокомментировал ход квалификации Гран-при Азербайджана, по итогам которой ему удалось показать девятое время.

«Не лучшая для меня квалификация. Я пытался заставить работать шины, на старом комплекте мне удавалось это лучше, чем на новом. К тому же нам помешали красные флаги.

Очень рад за Лэнса, он проделал отличную работу и показал хорошее время на круге. Сегодня он работал с шинами лучше, чем я. Теперь нам нужно сосредоточиться на том, чтобы собрать всё воедино к завтрашней гонке. С нетерпением жду гонки и уверен, что результат может быть лучше, чем сегодня», — приводит слова бразильца пресс-служба «Уильямса».